Межбанк: Торги открылись повышением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9770/7,9880 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2661/,2665, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7850/10,8030. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3523/1,3525 (понедельник, 1 марта - 1,3619/1,3621).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9800.