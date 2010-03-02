Акимова: В Украине есть риски технического дефолта

На сегодняшний день ситуация с внутренними долгами Украины может свидетельствовать о существовании рисков технического дефолта, в то время как ситуация с внешними долгами таких рисков не демонстрирует .

Такое мнение высказала первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА в эфире телеканала ICTV.

«По внешним долгам, несмотря на то, что долги росли достаточно быстро, ситуация не выглядит такой драматичной. Думаю, что вопрос международного дефолта сейчас не стоит», - заявила И.АКИМОВА. Она подчеркнула, что это подтверждается доверием к Украине международных финансовых организаций, желающих продолжать сотрудничество (в частности. МВФ – УНИАН).

В то же время, отметила И.АКИМОВА, на счетах казначейства при реальных обязательствах по выплатам в 24-25 млрд. грн. находится лишь 2,5 млрд. грн. «Вот это означает ситуацию, близкую к техническому дефолту – это не означает неизбежность дефолта, но это означает очень большие риски», – сказала И.АКИМОВА.

Она также подчеркнула, что проблема нехватки денег в казне может обернуться проблемами с выплатой зарплат .

И.АКИМОВА также отметила, что в 2010 году размер долга продолжает расти за счет роста объемов ОВГЗ, в результате снижается кредитование экономики и растет риск увеличения инфляции.