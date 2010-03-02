Акимова: Основные реформы коснутся банковской системы

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА считает, что на сегодняшний день главными направлениями проведения экономических реформ должны стать реформирование банковского сектора, создание справедливой и законной бюджетной политики и «резкое, быстрое, пусть и частичное» улучшение инвестиционного климата.

Об этом она заявила в эфире телеканала ICTV.

И.АКИМОВА отметила, что указанные три направления признали основными как украинские, так и международные эксперты.

Также она сообщила, что возглавляемый ею комитет экономических реформ намерен проанализировать все предложения относительно реформирования экономики в различных направлениях, чтобы на их основании разработать и предложить Президенту согласованный документ для подготовки указов и законопроектов.