Межбанк к 12.00: Спрэд сузился

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9770/7,9880, к 12:00 сузился спрэд – 7,9790/7,9830 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2661/0,2665, к 12:00 цены снизились до 0,2658/0,2660. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 30,0260 (+0,1035).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3523/1,3525, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7850/10,8030, к 12:00 цены ушли вниз –10,7610/10,7690.