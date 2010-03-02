Курс в комбанках сегодня не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 1 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,4%, по сравнению с 1 марта, и сегодня составляет 10,73/10,86 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,61-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,79-10,95 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 1 марта, почти не изменился и составляет в среднем 0,2611/0,2676 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,3% по сравнению с 1 марта и сегодня составляет 10,74 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 10,85 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,79-10,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 1 марта, повысился на 0,8% и сегодня составляет 0,26000 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2679 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/8,03 грн., евро – 10,65/10,88 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,96/8,02 грн., евро – 10,65/10,95 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,94/8,01 грн., евро – 10,70/10,90 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 2 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 10,806475, к российскому рублю – 0,26696.