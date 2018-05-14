Вексельные расчеты с госструктурами запретят?..

Вексельные расчеты с госструктурами запретят?..

15:38, 02 марта 2010
0

Рада приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся существенные изменения в вексельный оборот. Он призван оградить рынок от «серых» схем расчетов...

Похоже, вексельные схемы, второе рождение которых спровоцировал кризис, скоро будут вынуждены «самоликвидироваться». Рада приняла в первом чтении законопроект (№3041), которым вносятся существенные изменения в вексельное бытие. Большая вероятность, что этот документ таки получит путевку в жизнь.

Главной изюминкой законопроекта является запрет на использование векселя при расчетах с государственными, в т.ч. муниципальными структурами. Наиболее активным периодом применения разного рода вексельных операций были «горячие» 90-е. В начале этого века прогресс таких схем затормозился, но кризис заставил вспомнить былые времена. Утечка бюджетных средств стала набирать в объеме.

Правда, предлагаемым запретом полностью ликвидировать вексельные схемы не удастся, можно только снизить обороты. Одна из причин – госструктуры не имеют права получать в качестве оплаты векселя, но сами могут рассчитываться ими за поставленные товары, выполненные работы и услуги. Но главное, что схема взаимозачета векселями на уровне государственных структур может стать невозможной. То есть если госорган сможет рассчитаться с предпринимателем векселем, то последний  будет обязан оплатить все деньгами.

И еще одна инициатива – введение административной ответственности за эмиссию «бронзовых векселей» (вексель без реального товарного обеспечения), оговаривается штраф в 400-500 необлагаемых минимумов (6,8-8,5 тыс. грн.). Действующее законодательство также запрещает выписывать подобные векселя, но отсутствие наказания стимулирует отдельных  руководителей компаний этим заниматься и тем самым еще больше раздувать мифические активы, оформлять фиктивные кредиты, создавать «серые» схемы обращения товаров, ухода от налогообложения. Внедрение наказания за «бронзовые векселя» хотя бы частично защитит рынок от проходимцев.

И еще один «плюс» законопроекта. В нем четко выписан ряд терминов и формулировок, которые используются  в вексельном обороте. Именно двоякая трактовка этих положений  давала возможность при «разборках» по-разному подходить к оценке ситуации. Как результат, предприниматели зачастую становились жертвами судебных казусов, когда вполне легитимные вексельные схемы налоговые органы признавали незаконными, а за этим следовали штрафы и оплата неустойки.

Вступит ли данный документ законные права, покажет время. Но, судя по всему, нам без него не обойтись…

Наталия Щербатюк, аналитик Украинского аналитического центра (для УНИАН)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter