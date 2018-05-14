Вексельные расчеты с госструктурами запретят?..

Похоже, вексельные схемы, второе рождение которых спровоцировал кризис, скоро будут вынуждены «самоликвидироваться». Рада приняла в первом чтении законопроект (№3041), которым вносятся существенные изменения в вексельное бытие. Большая вероятность, что этот документ таки получит путевку в жизнь.

Главной изюминкой законопроекта является запрет на использование векселя при расчетах с государственными, в т.ч. муниципальными структурами. Наиболее активным периодом применения разного рода вексельных операций были «горячие» 90-е. В начале этого века прогресс таких схем затормозился, но кризис заставил вспомнить былые времена. Утечка бюджетных средств стала набирать в объеме.

Правда, предлагаемым запретом полностью ликвидировать вексельные схемы не удастся, можно только снизить обороты. Одна из причин – госструктуры не имеют права получать в качестве оплаты векселя, но сами могут рассчитываться ими за поставленные товары, выполненные работы и услуги. Но главное, что схема взаимозачета векселями на уровне государственных структур может стать невозможной. То есть если госорган сможет рассчитаться с предпринимателем векселем, то последний будет обязан оплатить все деньгами.

И еще одна инициатива – введение административной ответственности за эмиссию «бронзовых векселей» (вексель без реального товарного обеспечения), оговаривается штраф в 400-500 необлагаемых минимумов (6,8-8,5 тыс. грн.). Действующее законодательство также запрещает выписывать подобные векселя, но отсутствие наказания стимулирует отдельных руководителей компаний этим заниматься и тем самым еще больше раздувать мифические активы, оформлять фиктивные кредиты, создавать «серые» схемы обращения товаров, ухода от налогообложения. Внедрение наказания за «бронзовые векселя» хотя бы частично защитит рынок от проходимцев.

И еще один «плюс» законопроекта. В нем четко выписан ряд терминов и формулировок, которые используются в вексельном обороте. Именно двоякая трактовка этих положений давала возможность при «разборках» по-разному подходить к оценке ситуации. Как результат, предприниматели зачастую становились жертвами судебных казусов, когда вполне легитимные вексельные схемы налоговые органы признавали незаконными, а за этим следовали штрафы и оплата неустойки.

Вступит ли данный документ законные права, покажет время. Но, судя по всему, нам без него не обойтись…

Наталия Щербатюк, аналитик Украинского аналитического центра (для УНИАН)