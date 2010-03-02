Счетная палата: Кабмин недостаточно финансирует Киев

Счетная палата Украины заявляет о неудовлетворительном уровне финансирование Кабинетом министров расходов на выполнение Киевом функций столицы и о неэффективном использовании Киевской городской государственной администрацией полученных средств.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Счетной палаты по поводу результатов проведенного аудита эффективности использования Киевом расходов из государственного бюджета на обеспечение так называемых специфических функций столицы.

"Проверка использования государственных средств в 2009 году показала, что Кабмин, Минфин и КГГА не обеспечили условий для устранения нарушений и недостатков, выявленных по результатам аудитов в 2007 и 2008 годах. Не произошло улучшения и в 2009 году», - отмечается в сообщении.

По информации Счетной палаты, гарантированные первоочередные расходы государства на обеспечение функций столицы, которые должны были быть отнесены к защищенным статьям госбюджета, были „поставлены в очередь” к источнику их получения – Стабилизационному фонду. Из-за этого усилилась и так напряженная ситуация с разрешением существующих проблем жизнедеятельности Киева, которые приобрели уже масштабный характер. Из утвержденных в законе о государственном бюджете на 2009 год 570 млн. грн. украинская столица получила всего 49%, что привело к невыполнению запланированных объемов работ на 13 из 15 объектов, определенных к финансированию.

Как отмечают специалисты, управление расходами на выполнение функций столицы и формирование перечня объектов финансирования взяло на себя правительство и Министерство финансов.

“Киевская госадминистрация была практически отстранена от планирования расходных средств государственного бюджета на выполнение функций столицы в необходимых объемах”, - отмечают в Счетной палате.

При этом аудиторы считают, что такое состояние дел полностью удовлетворяло КГГА.

“Она и не пыталась отвоевать свое право осуществлять столичные функции, как это предусмотрено законом о столице”, - утверждают специалисты, отмечая при этом, что правительство определило Минфин главным распорядителем средств Стабфонда, который не выполнил большинства функций, определенных Бюджетным кодексом.

В Счетной палате заявляют, что бессистемность в принятии управленческих решений со стороны Кабмина, Минфина и КГГА, неудовлетворительная организация планирования и финансирования расходов сделали невозможным введение в эксплуатацию „пусковых” объектов столицы, усилили и так катастрофическое состояние действующих, задержали на неопределенное время введение „долгостроев”, что привело к увеличению стоимости строительства в 2-7 раз. Указанное негативно повлияло на выполнение мероприятий Государственной программы по подготовке ко чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Отсутствие четкой вертикали подчиненности, устойчивых бюджетных полномочий распорядителей бюджетных средств всех уровней и получателей, что является ключевым аспектом обеспечения прозрачности бюджетного процесса, привело к накоплению неразрешенных проблем, в частности, в водопроводно-канализационном, транспортном хозяйствах, области здравоохранения и т.п., отмечают специалисты Счетной палаты.

“Результаты аудита свидетельствуют, что вливание государственных финансовых ресурсов фактически является „латанием дыр” городского хозяйства, миллионы гривен проваливаются в „бездонную бочку” системы водоснабжения и водоотвода”, - говорится в сообщении.

„Фактически деньги есть, нет политики реализации столичных функций, контроля как со стороны города, так и Кабмина. Имеем непрофессиональный подход к реализации острейших социальных проблем столицы. Правительству и КГГА, в первую очередь, необходимо сосредоточить внимание на глобальном решении таких общегосударственных задач, как обеспечение Киевом столичных функций”, - убежден председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО.

По его мнению, если этого не будет, то дальнейшая политика безответственности в конце концов может закончиться для города экологической катастрофой.