Цены промышленных производителей в еврозоне выросли

В январе 2010 года цены промышленных производителей выросли по сравнению с декабрем 2009 года на 0,7% в еврозоне и на 0,9% - во всех странах - членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В январе-2010 по сравнению с январем-2009 цены производителей снизились на 1,0% в еврозоне, но выросли на 0,1% в ЕС-27.

В январе-2010 по сравнению с декабрем-2009 цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 0,2% в обеих зонах, цены в энергетическом секторе – выросли на 2,0% в еврозоне и на 2,4% - в ЕС-27. Цены на полуфабрикаты выросли на 0,5% в обеих зонах, цены на товары длительного использования выросли на 0,2% в обеих зонах, на товары кратковременного потребления - также выросли на 0,1% в обеих зонах. Цены на капитальное имущество не изменились в еврозоне и выросли на 0,1% в ЕС-27.

Наибольший рост цен промышленных производителей в январе-2010 по сравнению с декабрем-2009 зарегистрирован на Мальте (17,2%), в Дании (3,9%), Финляндии и Швеции (по 1,9%). Наибольшее снижение наблюдалось в Словакии (-1,7%), Латвии (-0,5%), Нидерландах (-0,3%).

В январе-2010 по сравнению с январем-2009 цены в промышленности, за исключением энергетики, уменьшились на 1,0% в еврозоне и на 0,7% - в ЕС-27, цены в энергетическом секторе снизились на 1,7% в евро зоне, но выросли на 1,5% в ЕС-27, цены на полуфабрикаты снизились на 1,5% в еврозоне и на 1,2% - в ЕС-27, на товары кратковременного потребления уменьшились на 0,8% в еврозоне и на 0,4% - в ЕС-27, на товары длительного пользования выросли на 0,4% в еврозоне и на 0,8% - в ЕС-27, капитальное имущество подешевело на 0,6% в еврозоне и на 0,3% - в ЕС-27.

В январе-2010 по сравнению с январем-2009 наибольший рост цен промпроизводителей зарегистрирован в Дании (7,6%), Великобритании (4,7%) и Румынии (3,7%). Наибольшее снижение цен зарегистрировано в Латвии (-9,8%), Литве (-5,6%), Словакии (-5,5%).

В декабре-2009 по сравнению с ноябрем-2009 цены промышленных производителей выросли на 0,1% в обеих зонах.