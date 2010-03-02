Годовая инфляция в еврозоне уменьшилась до 0,9%

По предварительным данным, инфляция в феврале 2010 года по сравнению с февралем 2009 года в зоне евро составит 0,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В январе 2010 года годовая инфляция в еврозоне составляла 1,0%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,7%.

Справка УНИАН. В зону евро с января 2009 года входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.