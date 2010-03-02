ЕК увеличивает финансирование программ в рамках политики соседства

Еврокомиссия увеличивает финансирование программ в рамках политики соседства в 2011-2013 годах.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, в течение трех лет на эти цели будет предусмотрено 5,7 млрд. евро, в то время как за последние 5 лет комиссия потратила на эти цели 5,8 млрд.

Эти деньги планируется, прежде всего, направить в поддержку политических и экономических реформ, региональное и трансграничное сотрудничество, а также поддержку проектов в сфере преодоления климатических изменений, транспорта, энергетики и защиты окружающей природной среды.

В целом, Еврокомиссия одобрила 16 из 19 программ для использования средств Европейского инструмента политики соседства на общую сумму 4,2 млрд. евро.

Согласно утвержденным программам, Украина становится вторым реципиентом по объему средств ЕС в рамках политики соседства (470,1 млн. евро). На первом месте - Марокко, которое получит 580,5 млн. евро.