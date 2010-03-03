В России сворачивают антикризисные меры

Государство начинает сворачивать меры антикризисной поддержки, сообщил первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Да, мы уже отказываемся от них, - отметил он в опубликованном сегодня интервью газете "Известия". - Но идем между Сциллой и Харибдой. Слишком быстро нельзя, но нельзя и затягивать. Мгновенное сворачивание поддержки чревато тем, что начавшийся экономический рост захлебнется. Чрезмерно затянутое - вызовет к жизни новые финансовые пузыри. Российский Центробанк в первую очередь дезавуирует "экзотические", чрезвычайные решения, на которые его толкали чрезвычайные обстоятельства".

А.Улюкаев считает, что новых волн экономического кризиса не будет, однако "будет длительный период волатильности, неустойчивости, колебаний на финансовых и денежных рынках, в бюджетах, в факторах роста". "Проблемы есть, проблемы будут, но это всякий раз новые проблемы", - подчеркнул он.

"Скачки индексов, курсов валют, "прыжки" товарных цен - это уже есть, и это только начало. Вы спросите - почему. А потому что глобальная финансовая система не решила ряд фундаментальных проблем. Главная из которых - накопление государствами огромных бюджетных дефицитов", - пояснил А.Улюкаев.

"Фундаментальная основа этого - глобальное старение населения, провоцирующее постоянный рост бюджетных расходов и обязательств на пенсионную систему и здравоохранение. Очевидно, что и пенсионный возраст, и коэффициент замещения надо приводить в соответствие с новой реальностью. Но политически это крайне трудно. В ЕС заговорили о повышении пенсионного возраста - и сразу волна забастовок. Финансовая система в заложниках у политики. Действовать жестоко не получается", - подчеркнул первый зампред Центробанка.