Курс доллара в банках прежний - 7,97/8,01 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению со 2 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,5% по сравнению со 2 марта и сегодня составляет 10,78/10,92 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,68-10,86 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-11,06 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению со 2 марта почти не изменился и составляет в среднем 0,2608/0,2683 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2659-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-,7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4% по сравнению со 2 марта и сегодня составляет 10,79/10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,68-10,86 грн./евро, по продаже – в пределах 10,87-10,95 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению со 2 марта сегодня без изменений – 0,2597/0,2681 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2659-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/8,03 грн., евро – 10,65/10,88 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,96/8,02 грн., евро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,945/8,01 грн., евро – 10,75/10,95 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 3 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,985, к евро – 10,818078, к российскому рублю – 0,26636.