Межбанк: торги по доллару открылись 7,97/7,98 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9760/7,9870 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2672/0,2676, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8430/10,8610. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3607/1,3609 (вторник – 1,3523/1,3525).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9800.