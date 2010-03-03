Межбанк: торги по доллару открылись 7,97/7,98 грн./долл.
10:54, 03 марта 2010Финансы
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По евро - 10,84/10,86 грн./евро
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2672/0,2676, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8430/10,8610. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3607/1,3609 (вторник – 1,3523/1,3525).
Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9800.
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