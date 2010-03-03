ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 марта

Украинские СМИ

Дело публикует статью «Россия понизила статус визита Януковича». Из-за того, что свой первый визит в качестве президента Янукович совершил в Брюссель, а не в Москву, российская сторона решила понизить статус визита президента Украины с официального до рабочего. Теперь Янукович не сможет возложить венки у Вечного огня…

http://delo.ua/vlast/mezdynarodnaya-politika/rossija-ponizila-status-vizita-janukovicha-138089/

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Дело в статье «Дубина увольняется» сообщает, что глава «Нафтогаза Украины» написал заявление об отставке…

http://delo.ua/vlast/politika/dubina-uvollnjaetsja-138085/

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«Коммерсантъ-Украина» публикует статью «Последнее китайское предупреждение». Администрация Барака Обамы попытается спасти отношения с Китаем. Китайский МИД предупредил США, что нормализация двусторонних отношений возможна только путем исправления ошибок, допущенных Вашингтоном.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1330772

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«Коммерсантъ-Украина» помещает материал «Украина доросла до NYSE Euronext». AgroGeneration разместилась на одной из крупнейших мировых площадок. Украинская компания провела размещение на NYSE Euronext – одной из крупнейших фондовых бирж в мире. За 25% акций французская AgroGeneration с активами в Украине вчера выручила 12 млн евро.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1330760

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«Экономические известия» в статье «Раде включили счетчик» рассказывает, что новое правительство может возглавить темная лошадка.

http://eizvestia.com/state/full/4192529

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«Экономичекие известия» публикуют материал «Торговцы отстояли свое». Киевсовет отказался от намерения продать столичные рынки.

http://eizvestia.com/state/full/4192524

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“Газета по-киевски” провела расследование “Машины на парковках будут блокировать по-новому”. 1 марта вступило в силу постановление Кабинета министров о блокировке машин на парковках.

http://mycityua.com/articles/city/2010/03/02/223813.html

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Газета “Сегодня” публикует исследование Forbes: в каком возрасте лучше стать мамой. Журнал Forbes провел опрос более двух тысяч работающих женщин, имеющих степень бакалавра, чтобы выяснить, каким бизнес-леди видят оптимальный возраст материнства.

http://www.segodnya.ua/news/14119800.html

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Российские СМИ “Ведомости” публикуют статью “Власти тесно”. Как выяснило издание, сколько стоит жилье для сотрудников администрации президента — тайна.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/03/227117

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“Ведомости” в материале “ЦБ взялся за валюту” сообщает, что ЦБ готовится снизить привлекательность валютных вкладов и заставит банки снизить ставки по валютным депозитам.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/03/227102

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“Известия” в статье “Пенсионерам добавили тысячу” сообщает, что в январе Пенсионный фонд России (ПФР) провел так называемую валоризацию, т.е. одномоментно увеличил пенсионный капитал пенсионеров. В результате выплаты выросли для 36 млн россиян, отчитался во вторник глава ПФР Антон Дроздов.

http://www.izvestia.ru/economic/article3139205/

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УНИАН