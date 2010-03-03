Дефицит госбюджета в январе составил 1,6 млрд. грн.

По итогам января 2010 года дефицит государственного бюджета Украины составил 1,623 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 2,363 млрд. грн. Об этом сказано в сообщении Министерства финансов, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно предоставленной информации, в январе т.г. в госбюджет поступило 15,095 млрд. грн., что на 12,5%, или 1,678 млрд. грн., больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кассовые расходы госбюджета в январе т.г. составили 16,782 млрд. грн., что на 53,9%, или 5,878 млрд. грн., больше, чем в январе 2009 года.

В частности, налоговые поступления в госбюджет составили 11,72 млрд. грн., что на 23,3%, или 2,212 млрд. грн., больше, чем сумма поступлений в январе 2009 года, неналоговые – 2,78 млрд. грн., что на 20,3%, или 706,1 млн. грн., меньше аналогичного показателя прошлого года.

В январе т.г. в общий фонд госбюджета поступило 12,457 млрд. грн., или 100,4% от временной росписи Минфина на январь 2010 года. По сравнению с январем прошлого года сумма поступлений увеличились на 37,4%, или 3,388 млрд. грн. Кассовые расходы общего фонда госбюджета составили 14,863 млрд. грн., или 91,8% от временной росписи на январь т.г., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 55,2%, или 5,287 млрд. грн.

Кассовые расходы госбюджета социального направления составили 7,684 млрд. грн., в том числе из общего фонда – 7,215 млрд. грн., что на 57,2%, или 2,625 млрд. грн., больше, чем в январе 2009 года. В частности, это расходы на оплату труда работников бюджетных учреждений и начисления на нее – 3,41 млрд. грн., в том числе из общего фонда – 3,256 млрд. грн., что на 55,3%, или 1,16 млрд. грн., больше, чем в январе 2009 года; текущие выплаты населению (пенсии, помощь, стипендии) – 4,274 млрд. грн., в том числе из общего фонда – 3,958 млрд. грн., что на 58,8%, или 1,466 млрд. грн., больше, чем в январе 2009 года.

Перечисления в Пенсионный фонд из общего фонда госбюджета в январе составили 3,692 млрд. грн. (100% от временной росписи на январь т.г.).

В январе на поддержку местных бюджетов из госбюджета было перечислено 5,52 млрд. грн. (3,538 млрд. грн. – дотация выравнивания, 1,981 млрд. грн. – субвенции и дополнительные дотации).

За счет возврата кредитов в госбюджет в январе 2010 года поступило 72,1 млн. грн., в том числе в общий фонд – 43,4 млн. грн. В январе из госбюджета предоставлено кредитов на сумму 7,1 млн. грн.

В январе 2010 года сводный бюджет выполнен с профицитом в 423,1 млн. грн. Доходная часть сводного бюджета составила 19,644 млрд. грн., что на 11,6%, или 2,043 млрд. грн., больше, чем в январе прошлого года, расходная – 19,287 млрд. грн., что на 36,5%, или 5,155 млрд. грн., больше, чем в январе 2009 года.

Погашения основной суммы долга по общему фонду госбюджета в январе т.г. составили 493,1 млн. грн. Сумма погашения внутреннего долга – 141,4 млн. грн., внешнего долга – 351,7 млн. грн. Государственные заимствования в общий фонд госбюджета были осуществлены на внутреннем рынке в объеме 1,167 млрд. грн.

Остатки наличных средств по госбюджету в январе 2010 года выросли на 60,3 млн. грн., в том числе по общему фонду – снизились на 862,7 млн. грн.

От приватизации государственного имущества в январе 2010 года в госбюджет поступило 30,6 млн. грн.