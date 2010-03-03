Erste Group: странам ЦВЕ нужны дополнительные меры

Странам Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) необходимо принять дополнительные меры для минимизации негативных влияний, вызванных увеличением бюджетного дефицита.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре Erste Group, переданном в распоряжение агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, за последнее время в странах ЦВЕ ощутимо вырос бюджетный дефицит. Во-первых, это связано с тем, что страны не использовали годы экономического бума для того, чтобы снизить бюджетный дефицит. Высокий экономический рост способствовал росту налоговых поступлений. В свою очередь, это привело к еще большему росту расходов и замаскировало растущий структурный дефицит в период с 2005 по 2007 год. Последовавший резкий спад экономической активности показал отсутствие глубокой консолидации.

Во-вторых, по мнению аналитиков, некоторые правительства слишком поздно приступили к пересмотру бюджетов и корректировке расходов в соответствии с изменением на макроуровне. Это привело к увеличению структурного дефицита во всех странах ЦВЕ, кроме Венгрии и Румынии, которые, в соответствии с программой МВФ, должны были принять срочные меры и внимательно следить за ростом расходов.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, дефицит государственного бюджета прошлого года не превысил плановые 2,97% ВВП.

В то же время, по оценкам Счетной палаты, реальный уровень дефицита Госбюджета-2009 составил 34 млрд. грн., или 3,4% ВВП.