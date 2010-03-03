Счетная палата проверит, куда были потрачены средства МВФ

Счетная палата Украины проверит, куда пошли средства, полученные Украиной как кредиты Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады заявил член фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ как представитель инициаторов вопроса отставки правительства.

По словам Н.АЗАРОВА, в прошлом году Украина получила 11,6 млрд. дол. кредита в виде трех траншей и 2,6 млрд. дол. в виде специальных прав заимствований. Таким образом, сказал он, общая сумма средств составляет 14,2 млрд. дол., что в 7 раз больше, чем за все предыдущие годы.

«А куда они были потрачены, ответит очень квалифицированная организация, которая будет проводить государственный аудит расходования средств, полученных от МВФ», - сказал Н.АЗАРОВ.