Межбанк: к 12:00 котировки по доллару 7,97/7,98 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9760/7,9870, к 12:00 сузился спрэд – 7,9740/7,9825 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2672/0,2676, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2673/0,2676. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 29,8211 (-0,1129).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3607/1,3609, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8430/10,8610, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8740/10,8930.