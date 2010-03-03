Азаров: новое правительство представит свой проект госбюджета

Народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ заверяет, что новое правительство в течение месяца после своего формирования подаст на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2010 год, а программу своей деятельности – в течение двух месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил с трибуны ВР сегодня во время рассмотрения вопроса относительно отставки действующего правительства.

По словам Н.АЗАРОВА, без бюджета и программы деятельности Кабмина ни одно правительство не может работать. «Это те два документа, которые должны появиться, бюджет – в первый месяц работы нового правительства, а программа – в течение двух месяцев обязательно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что без бюджета и программы страна не сможет выйти из кризиса.

«Программа - это системный комплекс мероприятий по выходу из кризиса, системно нанесшего вред всей стране», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, народный депутат от БЮТ Олег БИЛОРУС отметил, что целый час Н.АЗАРОВ безосновательно критиковал правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

О.БИЛОРУС также напомнил Н.АЗАРОВУ, что когда-то он, занимая одну из должностей, заявил, что правительство не будет учитывать мнение оппозиции, и процитировал слова Н.АЗАРОВА: «Да пошли вы».

В ответ Н.АЗАРОВ сказал, что тогда имел в виду «абсолютно конкретных людей». «Если понадобится, я это повторю», - подчеркнул он.