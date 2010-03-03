Сбербанк РФ привлек в январе 80 млрд. руб. населения

Сбербанк РФ в феврале нарастил объем привлеченных средств физлиц на 80 миллиардов рублей, вдвое улучшив показатель аналогичного месяца прошлого года, сообщила в среду директор управления вкладов и инвестиционных продуктов физлиц Сбербанка Наталья Коновалова, сообщает РИА Новости.

"В феврале мы поработали неплохо. Ожидаем, что общее привлечение (средств физлиц - ред.) в феврале составит 80 миллиардов рублей. По сравнению с 2009 годом это практически двойное увеличение", - сказала Коновалова журналистам.

В целом за 2009 год крупнейший российский банк нарастил объем привлеченных средств физлиц на 21% - до 3,776 триллиона рублей. В абсолютной величине прирост составил 652 миллиарда рублей, из которых треть пришлась на декабрь. В феврале прошлого года во вклады Сбербанком было привлечено 39 миллиардов рублей.