ОАУ: страховому рынку нужно минимум 150-200 актуариев

Страховому рынку для нормального функционирования необходимо минимум 150-200 актуариев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления Общества актуариев Украины (ОАУ) Юрий ИВАНЬКО, комментируя законодательные новации, согласно которым с 1 января 2010 года проводить актуарные расчеты могут актуарии, сдавшие экзамены по британской или американской экзаменационной системе, либо члены признанных актуарных ассоциаций мира.

Такая норма содержится в принятых еще в 2005 году квалификационных требованиях к лицам, имеющим право заниматься актуарными расчетами. В целом, согласно документу, с 1 января т.г. из 53 сертифицированных актуариев право проводить расчеты будут иметь только 2-3 актуария.

«Вместо создания благоприятных условий для развития и расширения числа актуариев Госфинуслуг создает монополию в системе актуарных услуг, которая затрудняет проведение нормальной работы на рынке, – сказал Ю.ИВАНЬКО. – Совместно с Лигой (Лига страховых организаций Украины, ЛСОУ) выражаем глубокую обеспокоенность и выступаем с открытым обращением к Госфинуслуг, чтобы решить этот вопрос до того, как будет необходимость подписывать квартальную отчетность, потому как 2-3 человека не смогут профессионально и качественно обеспечить работу страхового рынка».

Также он сообщил, что с учетом вышеуказанных новаций стоимость услуг актуариев вырастет более чем в 10 раз.

В свою очередь, президент Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) Наталья ГУДЫМА также отметила необходимость увеличения количества актуариев и подчеркнула, что недостаточное количество актуариев может стать причиной срыва кампании по сдаче квартальной отчетности компаниями по страхованию жизни.

«Из-за нехватки актуариев уже в первом квартале 2010 года у большинства компаний по страхованию жизни могут сорваться сроки подачи отчетности», – сказала Н.ГУДЫМА.