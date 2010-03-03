Межбанк: курс доллара не изменился

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9760/7,9870, к 12:00 сузился спрэд - 7,9740/7,9825. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9765/7,9795 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9800.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2672/0,2676, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2673/0,2676. К закрытию цены понизились - 0,2670/0,2674.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8650 (-0,0690).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3595/1,3665.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8430/10,8610, к 12:00 цены ушли вверх - 10,8740/10,8930. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8730/10,8815.