Вероятность ревальвации гривни выше, чем девальвации

По оценкам Национального банка Украины, в сегодняшних условиях вероятность ревальвации гривни выше, чем ее девальвации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам исполнительный директор НБУ Игорь ШУМИЛО.

«Шансов на ревальвацию при проведении нормальной макроэкономической политики больше, чем шансов на девальвацию», - сказал И.ШУМИЛО.

При этом он подчеркнул, что одним из важных факторов в этом процессе будет принятие Госбюджета.

Кроме того, И.ШУМИЛО считает, что сегодняшний уровень учетной ставки является адекватным макроэкономической ситуации.

Как сообщал УНИАН, с 12 августа 2009 года Национальный банк снизил учетную ставку с 11% до 10,25%.