Исполнять обязанности премьер-министра Украины будет Турчинов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена уйти в отпуск и поручить первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ исполнять обязанности премьер-министра.

Как сообщил УНИАН источник из состава Кабинета министров, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на совещании с министрами.

Вместе с тем, большинство членов правительства подтвердили УНИАН, что намерены продолжить исполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина.

«Таким образом, Кабинет министров будет продолжать свою работу и иметь возможность принимать решения», - сказал министр юстиции Николай ОНИЩУК.