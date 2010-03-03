НБУ: стимулирующие кредиты нужно направлять на приоритетные отрасли

Стимулирующие кредиты, в первую очередь, должны быть направлены на приоритетные отрасли экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального Банка Украины Алексей БЕРЕЖНОЙ.

«Я не считал бы, что этот подход (выдача стимулирующих кредитов – УНИАН) кардинально изменит ситуацию на рынке кредитования, но он сможет предоставить поддержку в кредитовании реально важных стратегических для экономики предприятий»,- сказал А.БЕРЕЖНОЙ.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день исполнительная власть в лице правительства должна определить эти стратегические направления.

Кроме того, говоря о предложенной Национальным Банком Украины системе рефинансирования банков для выдачи стимулирующих кредитов, А.БЕРЕЖНОЙ отметил, что международные финансовые организации по этому поводу «не высказали значительного оптимизма и энтузиазма».

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины зарегистрировало постановление правления Национального банка Украины от 4 февраля 2010 года №47 "Об утверждении Положения о рефинансировании и предоставлении Нацбанком кредитов банкам Украины с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры".