Прибыль 30-ти крупнейших банков России превысила 955, млрд руб

Прибыль 30-ти крупнейших банков России на 1 февраля 2010 г составила 955 млрд 370 млн 709 тыс руб /с учетом финансовых результатов предыдущего года/, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

В том числе прибыль текущего года равнялась 31 млрд 694 млн 266 тыс руб. Об этом свидетельствует агрегированный балансовый отчет 30-ти крупнейших банков РФ, опубликованный сегодня Центральным банком России.

Совокупные активы 30-ти крупнейших банков на 1 февраля 2010 г достигали 21 трлн 253 млрд 074 млн 821 тыс руб.

Средства 30-ти комбанков на счетах в Центральном банке РФ и в уполномоченных органах других стран на 1 февраля 2010 г составляли 496 млрд 998 млн руб, а на корсчетах в комбанках – 330 млрд 001 млн руб.

Ссудная задолженность 30-ти крупнейших банков на 1 февраля 2010 г равнялась 15,317 трлн руб, а просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам - 734,902 млрд руб. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям, составляли 9,87 трлн руб; кредиты физическим лицам – 2,471 трлн руб; кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные банкам – 2,271 трлн руб.

Вложения в ценные бумаги на 1 февраля 2010 г составили 3,457 трлн руб, в том числе в долговые обязательства – 2,803 трлн руб.

Средства клиентов в 30-ти крупнейших банках составляли 12,693 трлн руб, в том числе средства бюджетов - 15,659 млрд руб, внебюджетных фондов - 21,444 млрд руб, вклады физических лиц - 5,761 трлн руб, депозиты и другие привлеченные средства юридических лиц /кроме банков/ - 3,968 трлн руб.

Кредиты, депозиты и другие привлеченные средства, полученные банками от ЦБ РФ, составляли 933 млрд 690 млн руб, а кредиты, депозиты и другие средства, полученные от других банков – 2 трлн 272 млрд 727 млн руб.

30 крупнейших банков к 1 февраля 2010 г выпустили облигаций на сумму 317,017 млрд руб, векселей и банковских акцептов - на сумму 493,643млрд руб.

По информации Банка России, по состоянию на 1 февраля 2010 г показатель достаточности капитала в процентах от активов, взвешенных по риску, по 30 крупнейшим банкам составил 19,91 проц. Минимальное значение этого норматива устанавливается в зависимости от размера собственных средств. Для банков с капиталом от 5 млн евро и выше с 1 февраля 2000 г минимальное значение норматива равно 10 проц.

Величина открытой валютной позиции по банкам, имевшим длинную позицию по капиталу, на 1 февраля 2010 г составляла 2,69 проц, а по банкам, имевшим короткую позицию к капиталу – 0,65 проц /максимальное значение - 10 проц/.

В общем объеме кредитов 44 проц относились к ссудам с отсутствием кредитного риска /высшая категория качества/, 37,5 проц - с умеренным кредитным риском /2-я категория качества, нестандартные ссуды/, 8,4 проц - со значительным кредитным риском /3-я категория качества, сомнительные ссуды/. Ссуды с высоким кредитным риском /4-я категория качества, проблемные ссуды/ и безнадежные к погашению ссуды /5-я, низшая категория качества, безнадежные ссуды/ в сумме составляли 10,1 проц в общем объеме ссуд.

В перечне 30-ти крупнейших банков на 1 февраля 2010 г не произошло изменения по сравнению с 1 января 2010 г. В состав списка на 1 февраля входили: Абсолют-банк, банк "Ак Барс" /Республика Татарстан/, Альфа-банк, Банк Москвы (MMBM), ЗАО "Банк Сосьете Женераль Восток", Банк ВТБ /Санкт-Петербург/, Банк ВТБ 24, Банк ВТБ Северо-Запад /Санкт-Петербург/, БИНбанк, банк "Возрождение", Газпромбанк, Московский банк реконструкции и развития, МДМ Банк, НОМОС-банк, Нордеа банк, банк "Петрокоммерц", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Русь-банк, банк "Санкт-Петербург" /Санкт-Петербург/, Сбербанк России, Связь-банк, Ситибанк, Транскредитбанк, Национальный банк "Траст", банк "Уралсиб", Юниаструм банк, ЮниКредит Банк.