Кипр намерен поставить под контроль дефицит бюджета

Дефицит государственного бюджета Кипра грозит выйти из-под контроля, если не будут приняты срочные меры, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Такое признание сделал накануне министр финансов республики Харилаос Ставракис. На начало текущего года дефицит составил 6,1 проц от ВВП, однако к концу 2010 г он достигнет уже 7 проц, отметил министр. По его словам, "если не скорректировать ситуацию, то к 2013 году этот показатель возрастет до 10 проц от ВВП".

Министр заявил, что такое положение объясняется прогнозируемым превышением темпов роста госрасходов над поступлениями в бюджет примерно на 7 проц. "Единственный рычаг контроля, который находится непосредственно в руках государства - это сокращение непроизводительных оперативных государственных расходов", - отметил Х.Ставракис.

Он сообщил, что с 1990 по 2009 гг число госслужащих на Кипре возросло с 34 тыс до 52 тыс человек, а годовой фонд оплаты их труда - с 372 млн евро до 2 млрд евро. Х.Ставракис заявил, что уже принимаются меры, чтобы поставить под контроль госрасходы. В частности, по его словам, "в течение последних двух месяцев впервые в истории Кипра нам удалось сократить число госслужащих".

Официальный представитель правительства Республики Кипр Стефанос Стефану заявил, что в настоящее время завершается разработка "пакета мер по консолидации ухудшающейся экономики страны". Он сообщил, что эти меры будут вынесены на обсуждение парламентских партий и общества, "поскольку для решения структурных проблем требуется консенсус и поддержка со стороны социальных партнеров и политических сил". С.Стефану не стал вдаваться в детали готовящегося пакета, однако сообщил, что он не предусматривает увеличения налогов.