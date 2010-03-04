Греция подготовила план по увеличению доходов бюджета

Правительство Греции приняло в среду трудное решение, которое обеспечит дополнительные доходы в госбюджет в размере 4,8 млрд евро. Новый пакет мер жесткой экономии коснется прежде всего так называемых 13-й и 14-й зарплат госслужащих, сообщает ПРАЙМ-ТАСС

Повышается на 2 процентных пункта НДС - с 19 до 21 проц, а на те товары и услуги, которые облагались по льготной ставке, он возрастает с 9 проц до 10 проц. Как обещано, НДС будет возвращаться фермерам, однако его теперь должны будут платить и туристические предприятия, для которых, тем не менее, будет разработан компенсационный пакет мер поддержки. Акцизы на алкоголь и сигареты повышаются до 20 проц. Литр бензина, стоящий на бензоколонках 1,2-1,6 евро, подорожает еще на 8 евроцентов.

МВФ "за"

Международный валютный фонд /МВФ/ приветствовал обнародованный накануне правительством Греции план увеличения доходной части государственного бюджета в рамках борьбы с его острейшим дефицитом.

Как говорится в письменном заявлении Кэролайн Аткинсон - официального представителя МВФ, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, "мы приветствуем значимые налогово-бюджетные меры, об использовании которых объявило правительство Греции". На взгляд МВФ, власти в Афинах разработали "очень прочный фискальный пакет" на текущий год. "Реализация /этой/ фискальной программы станет ключевым шагом вперед в многолетнем процессе", - отмечает К.Аткинсон.

По ее словам, в МВФ "также призывают правительство Греции подготовить и начать выполнять в ближайшее время существенные реформы, направленные на повышение производительности /труда/ и роста /экономики/". Такие преобразования, с точки зрения МВФ, должны "дополнять фискальную консолидацию, которая идет сейчас", пояснила К.Аткинсон. Как она заверила, МВФ готов "поддержать осуществление планов властей /Греции/, поделившись техническими знаниями и опытом по соответствующим вопросам".

ФРГ приветствует план Афин

Правительство ФРГ приветствует новый план Греции по сокращению бюджетного дефицита, предусматривающий дополнительные меры экономии, заявила накануне канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, цитирует ИТАР-ТАСС, это "очень важный знак для укрепления доверия к рынкам в Греции и тем самым - к евро". Канцлер Германии подчеркнула, что "очень обрадована и удовлетворена тем, что глава греческого правительства не страшится никаких усилий для того, чтобы пройти этот трудный, но безальтернативный путь".

А.Меркель сообщила, что в пятницу обсудит вопрос реализации этих мер с премьер-министром Греции Георгиосом Папандреу, который прибудет в Берлин с первым официальным визитом. "Подчеркну, что в пятницу речь пойдет не об обещании помощи, а о добрых отношениях между ФРГ и Грецией", - указала она.

Moody`s

Одно из ведущих международных рейтинговых агентств Moody`s приветствовало накануне новый план Греции по сокращению бюджетного дефицита. По словам официального представителя агентства, пакет мер греческого правительства - "ясное свидетельство" его решимости восстановить контроль над бюджетными средствами.

Новые меры, по оценке Moody`s, "значительно увеличивают" возможность стабилизации ситуации с задолженностью, и правительству страны "необходимо предоставить больше времени" для установления контроля над бюджетным дефицитом.

Ранее это агентство заявило, что будущее рейтинга Греции будет зависеть от введения в действие планов финансовых реформ.