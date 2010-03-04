Правительство Канады заморозит жалованье премьера и членов кабинета

Правительство Канады заморозит жалованье премьер-министра, членов кабинета, депутатов парламента и сенаторов в рамках кампании по сокращению бюджетного дефицита, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Эта инициатива изложена в "тронной речи", с которой выступила накануне на открытии третьей сессии парламента 40-го созыва генерал-губернатор Канады Микаэль Жан.

По традиции в этой речи излагаются основные направления деятельности правительства, а конкретные детали приводятся в проекте бюджета, который на следующий день представляет законодателям министр финансов Джим Флаэрти.

Как было подчеркнуто в выступлении, правительство видит свою главную задачу в том, чтобы решить проблему дефицита бюджета, достигшего 56 млрд долл, и намерено "показать пример" в решении этой проблемы. В частности, будет проведен анализ деятельности административных служб в правительственных ведомствах с целью устранения дублирования функций и повышения их эффективности. В то же время такие статьи бюджета, как расходы на образование, пенсии и здравоохранение, не будут затронуты, передает ИТАР-ТАСС.

"Основной упор будет сделан на создание новых рабочих мест и на развитие экономики", - подчеркнула М.Жан, добавив при этом, что правительство сделает ставку на развитие инновационных отраслей промышленности. В сфере борьбы с преступностью правительство пообещало внести на рассмотрение парламента законопроект об ужесточении мер в отношении организованных преступных групп, занятых подпольной наркоторговлей. Будут также внесены законопроекты об ускорении рассмотрения некоторых категорий уголовных дел в судах и о более тщательном учете интересов жертв преступлений при вынесении приговоров. В сфере обеспечения безопасности правительство пообещало принять дополнительные меры на воздушном транспорте, разработать стратегию борьбы с киберпреступностью, усилить меры противодействия терроризму.

Среди внешнеполитических тем в выступлении был затронут вопрос об Афганистане и подтверждено намерение Канады в 2011 г вывести свой контингент из этой страны. Как подчеркнула генерал-губернатор М.Жан, "после 2011 года Канада сосредоточит свои усилия в Афганистане на вопросах развития экономики этой страны и на предоставлении гуманитарной помощи".