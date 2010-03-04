МВФ готов продолжить работу с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) готов к продолжению сотрудничества с Украиной.

Об этом в ходе конференции о перспективах развития экономики Украины в период после президентских выборов, а также привлекательности инвестиционного рынка для инвесторов сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер.

"Директор МВФ позвонил господину Януковичу и сказал, что фонд готов работать с Украиной, потому, что эта страна с большим потенциалом. Мы готовы к продолжению диалога с Украиной", - сказал он.

Альер назвал одним из важных условий продолжения сотрудничества МВФ с Украиной сокращение дефицита госбюджета в 2010 году.

"Необходимо снизить дефицит госбюджета (в 2010 году), чтобы он не был таким значительным, как в прошлом году", - сказал Альер.

Он также высказался за принятие украинскими властями мер по стабилизации в финансовом и банковском секторах.

Выступавший на конференции заместитель главы Секретариата Президента Андрей Гончарук также высказался за возобновление сотрудничества Украины с МВФ.

По его словам, соответствующий двухсторонний меморандум должен был реалистичным и должен выполняться.

Напомним, 2 марта заместитель министра финансов Александр Савченко допустил возобновление кредитования Украины Международным валютным фондом во втором полугодии 2010 года.

Минфин заявляет о намерении экспертов технической миссии МВФ посетить Украину для подготовки нового меморандума 7 апреля.