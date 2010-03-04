МВФ готов к дальнейшему сотрудничеству с Украиной

Международный валютный фонд заявляет о своей готовности к дальнейшему сотрудничеству с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

При этом, по его словам, одним из важных условий дальнейшего сотрудничества МВФ с Украиной должно стать сокращение дефицита госбюджета в 2010 году, а также нормализация ситуации в финансовом и банковском секторах.

Он также сообщил, что между руководством МВФ и Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ уже состоялся телефонный разговор, в котором представители фонда заявили о своей готовности дальнейшего сотрудничества с Украиной.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, прибытие в Киев миссии технической помощи Международного валютного фонда ожидается 7 апреля 2010 года. Миссия будет работать над подготовкой нового меморандума между Украиной и МВФ

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С начала 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. долл.

Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года по итогам третьего пересмотра программы. Миссия МВФ завершила работу в Киеве в конце октября, при этом какого-либо позитивного заявления представителей фонда о завершении пересмотра сделано не было.

Позже МВФ заявил о возможности возобновления работы в Украине после формирования консолидированной позиции украинской власти в вопросе реализации антикризисных мер и принятия госбюджета-2010.

14 января 2010 года глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН выразил уверенность, что сотрудничество фонда с Украиной в рамках программы stand-by возобновится после завершения президентских выборов.