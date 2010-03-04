Межбанк открылся снижением котировок по доллару
11:50, 04 марта 2010Финансы
0
Евро - продолжит рост
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились до 0,2674/0,2678, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8825/10,9030.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3655/1,3657 (среда – 1,3607/1,3609).
В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9800.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter