Межбанк открылся снижением котировок по доллару

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9715/7,9845 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились до 0,2674/0,2678, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8825/10,9030.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3655/1,3657 (среда – 1,3607/1,3609).

В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9800.