Отставка правительства обойдется в 17 млн. грн. - СМИ

Отставка Кабинета министров Украины повлечет за собой бюджетные расходы на сумму около 17 млн. грн., а также выделение бывшим руководителям ряда государственных дач.

Как пишет газета «Дело» (№34 за 4 марта), все министры и их первые заместители, которые уйдут с должностей вслед за премьером Юлией ТИМОШЕНКО, являются государственными служащими первой категории и имеют право на получение материальной помощи после увольнения. К этой же категории относятся главы государственных комитетов и председатели других центральных органов власти.

Госслужащие этого уровня, констатирует издание, согласно закону о государственной службе, на протяжении года после отставки могут получать ежемесячную материальную помощь в размере 80% от зарплаты. Таким образом, Ю.ТИМОШЕНКО, если не найдет себе новую работу, может рассчитывать в последующие 12 месяцев на выплату приблизительно 300 тыс. грн. (из расчета, что среднемесячная зарплата главы правительства составляет около 32 тыс. грн.). На схожие суммы могут рассчитывать первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ, а также вице-премьеры Иван ВАСЮНЫК и Григорий НЕМЫРЯ, чьи зарплаты не намного ниже, отмечает «Дело».

Выплата такой материальной помощи 17 действующим министрам, а также приблизительно 30 руководителям государственных комитетов и других центральных органов власти после их отставки в сумме может достичь 17 млн. грн. При этом, отмечает газета, выплаты будут продолжаться до тех пор, пока уволенные чиновники не устроятся на новую работу.

Также, в соответствии с постановлением правительства Виктора ЯНУКОВИЧА №1210 (2003 год), премьер-министру и первому вице-премьеру положено по отдельному коттеджу в домах отдыха Государственного управления делами (дома отдыха расположены в пригороде столицы: Пуще-Водице и Конче-Заспе). В случае их отставки, как указано в постановлении, за бывшими руководителями сохраняется право пользования предоставленными помещениями.

Это же касается вице-премьеров, которым положено по две комнаты в домах отдыха Госуправления делами. А другим членам правительства – по одной комнате.

В равной степени государство позаботилось о медицинском обеспечении всех бывших членов правительства, независимо от должности. Каждый экс-министр имеет право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание себя и своей семьи.