МВФ: инфляция в Украине в этом году составит до 10%

Международный валютный фонд прогнозирует инфляцию в Украине в этом году на уровне не более 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

Он отметил, что инфляция в Украине в 2010 году будет однозначной и составит до 10%. По его словам, это предварительные прогнозы Фонда, окончательные будут оглашены позже.

Представитель МВФ в Украине также отметил, что одним из основных факторов роста экономики станет экспортная составляющая.

Как сообщал УНИАН, Секретариат Президента Украины прогнозирует, что по итогам 2010 года рост потребительских цен составит 12,5%, а рост цен производителей – 14%.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).