Межбанк: к 12:00 доллар замер

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9715/7,9845, к 12:00 сузился спрэд – 7,9765/7,9810 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2674/0,2678, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2675/0,2678. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,8150 (-0,0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3655/1,3657, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8825/10,9030, к 12:00 цены составили 10,8885/10,8970.