Минфин выплатил 20,6 млн. долл. купонного дохода

Министерство финансов Украины 3 марта 2010 года выплатило 20,628 млн. долл. США купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2004 года.

Об этом сказано в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте Минфина.

В сообщении отмечается, что в марте 2004 года Украина осуществила эмиссию еврооблигаций на сумму 600 млн. долл. США с погашением в 2011 году по ставке 6,875% годовых.