НБУ: мошенничество с платежными карточками участилось

Количество мошеннических операций с использованием платежных карточек в 2009 году, в сравнении с 2008 годом, увеличилось в 6,5 раза – до 39,338 тыс. операций.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

По данным Нацбанка, сумма убытков по этим операциям также увеличилась на 6,120 млн. грн. и составила почти 12,970 млн. грн.

«При этом, все убытки банков (свыше 99,7%) связаны с использованием платежных карточек международных платежных систем, а именно: Visa и MasterCard и только 0,3% - это карточки одноэмитентных (внутрибанковских) платежных систем», - говорится в сообщении.

Убытки от карточных мошенников в прошлом году понесли 44 украинских банка.

В Нацбанке такую ситуацию в большей степени объясняют тем, что банки-члены международных платежных систем не уделяют значительного внимания защиты информации, а также продолжают эмитировать платежные карточки с магнитной полосой, которые на сегодня являются крайне незащищенными.

В связи со сложившейся ситуацией Нацбанк обязал банки, среди прочего, ускорить переход на использование чиповых платежных карточек (эмиссия, эквайринг).

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, на 1 января 2010 года 146 украинских банков являлись членами карточных платежных систем, общее количество эмитированных платежных карточек составило более 29 млн. (карточки, по которым была осуществлена хотя бы одна расходная операция за последние двенадцать месяцев). В прошлом году с помощью карточек в Украине было осуществлено 590 млн. операций на общую сумму 353 млрд. грн.