Правительство просит МВФ провести аудит НБУ и двух Кабминов

Кабинет Министров Украины обратился к Международному валютному фонду, Всемирному банку и Европейской комиссии с просьбой организовать аудит деятельности Национального банка Украины и правительств Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА в 2006-2007 и 2008-2009 годах соответственно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

Он отметил, что соответствующее решение было принято на заседании Кабмина во вторник, 2 марта.

По словам Г.НЕМЫРИ, обращение к международным организациям с такой просьбой вызвано желанием избежать политизации этого вопроса. При этом он подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО обсудила вопрос о возможности проведения такого аудита 25 февраля в ходе встреч с Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кетрин ЭШТОН и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джеймсом ДЖОНСОМ и получила поддержку с их стороны.

«Такая постановка вопроса получила поддержку, именно поэтому на заседании правительства было принято соответствующее решение. Мы считаем, что тест на прозрачность и честность должен быть применен абсолютно объективно», – сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он высказал надежду, что аудит деятельности Нацбанка и правительства будет проведен профессионально и быстро, и правительство готово принимать участие в разработках параметров этого аудита.

Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что в проведении такого аудита заинтересовано не только правительство, но и международные организации, поскольку они предоставляют свои кредитные и инвестиционные средства. «Международные финансовые организации, такие как МВФ и Всемирный банк, имеют своих акционеров в виде отдельных стран, и, соответственно, всем странам нужно быть уверенными, что какая-либо программа, в частности, stend-by МВФ или займы на политику развития Всемирного банка проходят прозрачно», – сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он также отметил, что международные финансовые организации имеют возможность выделять свои средства для проведения подобных аудитов. Общая сумма, необходимая для проведения аудита, отметил Г.НЕМЫРЯ, может быть определена после согласования параметров его проведения.