Немцы призывают Грецию продать необитаемые острова

Немецкие политики призывают руководство Греции начать продажу госсобственности, в частности, необитаемых островов для покрытия долгов страны, улучшения ее финансового положения, а также повышения уровня доверия, сообщает РИА Новости со сылкой на немецкий журнал Focus. "Для этого они могут, например, предложить один из своих островов", - приводит издание слова члена ХДС Марко Вандервитца (Marco Wanderwitz).

Публикации в Focus уже привели к обострению отношений между Афинами и Берлином после того, как журнал 20 февраля поместил на своей обложке коллаж в виде статуи Венеры Милосской, показывающей неприличный жест Европе. В опубликованной тогда же статье издание назвало греков "обманщиками" за резкие изменения в греческой финансовой статистике, которые повергли в шок Еврокомиссию.

После этого в Греции прошел ряд пикетов, участники которых потребовали бойкота германских товаров. Солидарен с Вандервитцем и другой известный немецкий политик, также член ХДС Йозеф Шларманн (Josef Schlarmann). "Банкрот должен переводить в деньги (для выплаты долгов) все, что у него есть. Греция обладает зданиями, фирмами и необитаемыми островами, которые можно задействовать при выплате долгов", - цитирует Focus слова Шларманна.

Схожее мнение высказал и финансовый эксперт Франк Шэффлер, консультирующий канцлера Германии Ангелу Меркель в вопросе предоставления помощи греческому правительству. "Греческое правительство должно радикально отдалиться от предприятий страны, а также продать (начать частичную продажу) государственной собственности, например, островов", - отметил Шэффлер. При этом, по мнению эксперта, Меркель необходимо "соблюдать жесткость" в вопросе предоставления финпомощи Греции. "Канцлер не должна идти ни на какие уступки. Она должна быть жесткой и не обещать Греции никакой помощи", - отметил Шэффлер.

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с премьер-министром Греции Йоргосом Папандреу в пятницу на текущей неделе. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы предоставления ЕС финпомощи обремененной долгами стране. Германию называют потенциальным "спасителем" Греции, которая для рефинансирования 300-миллиардного долга должна занять в текущем году более 50 миллиардов евро под самый невыгодный в еврозоне процент.

Международная пресса неоднократно писала, что германское правительство может предоставить гарантии банкам своей страны, которые купят греческие облигации, чтобы снизить доходность по этим бумагам и помочь Греции преодолеть долговой кризис. Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла эти предположения. Греция столкнулась с бюджетным и долговым кризисом, который усиливается вследствие рецессии в экономике. Правительство обещало Еврокомиссии сократить бюджетный дефицит, составивший на конец 2009 года 12,7% ВВП, на 4 процентных пункта к концу текущего года.