Спасение реального сектора, или Инфляция вместо дешевых кредитов

В последнее время все чаще звучат оптимистичные заявления украинских банкиров о готовности кредитовать реальную экономику. Восстановление займов бизнесменам обещают уже во втором полугодии 2010-го. Это особенно важно на фоне прогнозов экспертов, которые рекомендуют забыть о прямых зарубежных инвестициях в отечественные компании. Но, как известно, кредитные ресурсы в Украине и до кризиса были весьма дорогие, в последний год взлетели в цене выше некуда. Процент по кредиту прямо зависит от ставки по депозитным вкладам. В результате, реальный сектор экономики, который жаждет «длинных и дешевых» денег, максимум под 10% годовых, может рассчитывать разве что на 18-20% и то к концу года. Виноваты в этом рядовые вкладчики, которые согласны нести деньги в банки только под высокий процент. Остается надежда на НБУ, который в начале этого года издал постановление о стимулирующих кредитах для комбанков. Однако есть сомнения, что оно будет работать. Все говорит о том, что восстановление кредитования в ближайшее время маловероятно, соответственно, нашу экономику ожидает стагнация. Единственным драйвером, который может обеспечить экономический рост, эксперты считают инфляцию…

Малореальные кредиты для реального сектора

Как известно, реальный сектор экономики, к которому относятся отрасли производства и сфера услуг, нуждается в долгосрочных кредитах - на 3-5 лет. С началом кризиса банки фактически свернули этот вид займа, так как лишились этих самых долгосрочных кредитных ресурсов по причине массового оттока депозитов населения. Сейчас ситуация вроде бы улучшается, но деньги в банки несут на год, в лучшем случае на два, а проценты за них хотят получить по максимуму (средняя процентная ставка по депозитам составляет на сегодня 20% годовых). Соответственно, кредитные ставки достигают 30% годовых. Банкиры констатируют, что без помощи государства нарастить объемы кредитования экономики они не в состоянии.

В начале февраля нінешнего года Министерство юстиции зарегистрировало постановление правления Национального банка №47 "Об утверждении Положения о рефинансировании и предоставлении Нацбанком кредитов банкам с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры".

Предусматривается, что стимулирующие кредиты регулятор будет выдавать только тем банкам, которые соответствуют установленным НБУ критериям классификации. Предлагается распределить финучреждения по классам А (самые надежные), Б, В и Г. Деньги будут предоставляться сроком до 5 лет банкам, отнесенным к классу, не ниже Б, а остальным - до 3 лет и до 1 года. О возможной стоимости стимулирующих кредитов для коммерческих банков, с учетом предварительного прогноза инфляции на 2010 год на уровне 9,7%, председатель Национального банка Владимир Стельмах сказал: «Мы должны взять половину из этой инфляции, чтобы банки добавляли еще половину, и общая стоимость для конечного заемщика должна быть в пределах 10%».

Прекрасная новость для бизнеса. Правда, позже директор дирекции по банковскому регулированию и надзору НБУ Алексей Бережной уточнил, что стимулирующие кредиты, в первую очередь, должны быть направлены на приоритетные отрасли экономики, а исполнительная власть в лице правительства должна определить эти стратегические направления. «Я не считал бы, что этот подход (выдача стимулирующих кредитов) кардинально изменит ситуацию на рынке кредитования, но он сможет предоставить поддержку в кредитовании реально важных стратегических для экономики предприятий», - отметил А.Бережной. Говоря о предложенной регулятором системе рефинансирования банков для выдачи стимулирующих кредитов, он подчеркнул, что международные финансовые организации по этому поводу «не высказали значительного оптимизма и энтузиазма».

Оказывается, даже в НБУ не верят, что постановление кардинально изменит ситуацию на рынке кредитования. К тому же право решать, какие из отраслей экономики у нас являются стратегически важными, Нацбанк оставляет за Кабмином. То есть, снова речь идет о распределении государственной поддержки в ручном режиме, а это, как показала жизнь, никогда не давало позитивного результата…

Кредиты будут дешеветь, но не быстро и не намного

Еще раз повторимся - залогом удешевления кредитов является снижение процентных ставок по депозитам. Как отмечает председатель правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин, ожидать значительного снижения ставки по депозитам в ближайшее время не стоит. “Когда летом 2008 года гривня начала укрепляться, мы платили 16% по депозитам в гривне, затем проценты были снижены до 13. Но при этом у нас сразу же стали падать объемы вкладов. Безусловно, ставки по депозитам будут снижаться, но это будет очень плавный процесс. Мой прогноз - к концу этого года средняя ставка по депозитам будет на уровне 17-18%, тогда как сегодня 20%”.

Относительно того, должен ли НБУ снизить учетную ставку для удешевления кредитов Б.Тимонькин отметил, что это абсолютно несвязанные вещи. “Все считают, что это так, но ведь никто не может пойти в Нацбанк и взять деньги. Источник кредитования – депозитные вклады, ставки по которым и определяют объективную цену денег для кредитования”, - подчеркнул он.

Что касается рассмотрения депозитов как средства для защиты сбережений граждан от инфляции, то, как отметил Б.Тимонькин, в Европе никто даже не пытается этого делать. “Депозиты – средство для хранения денег и получения некоторого дохода. Если же Вы хотите зарабатывать деньги, то для этого есть всевозможные инвестиционные фонды”, - считает он.

Говоря о предпосылках восстановления кредитования украинской экономики, эксперт заявил, что сегодня в Украине наблюдается избыток денег. “Банки, которые выстояли в кризис, имеют сегодня сверхликвидность и у нас проблема не в наличии денег, а в том, кому их дать”, - пояснил банкир.

По поводу того, под какие проценты на сегодня готов кредитоваться реальный сектор экономики, Б.Тимонькин сказал: “25% годовых по гривневым кредитам, и нам еще спасибо скажут”. При этом он добавил, что “если сейчас выдача кредита - маленькое чудо в украинском банке, то во второй половине 2010 года банки уже начнут конкурировать на рынке кредитования. Мы готовы давать долгосрочные деньги и много нормальному клиенту”. А нормальный клиент, по словам Б.Тимонькина, - это, в первую очередь, тот клиент, у которого есть что дать в залог. “Кроме того, это тот клиент, у которого есть бизнес, который генерирует достаточный кэш-флоу. И что самое важное, нормальный клиент – это тот, кто нормально вел себя по отношению к банкам в кризисный период, платил проценты, общался с банком, а не прятался”, - подчеркивает банкир.

Инфляция вместо кредитов

То, что некоторые бизнесмены готовы брать кредиты и под 25%, это, конечно, замечательно, так как свидетельствует о наличии в Украине достаточно успешно работающих компаний и в условиях кризиса. Но таких несравнимо меньше, чем тех, кому крайне необходимы долгосрочные кредиты и ставка в 10% - тот максимум, который они могут себе позволить. Но может все не так уж и плохо – 2010-й станет последним кризисным годом, а там экономика начнет восстанавливаться, и кредиты подешевеют.

Но, как считает экс-заместитель председателя Национального банка Сергей Яременко, сегодня нам следует исходить из того, что кризис затяжной и ждать зарубежных инвестиций не стоит. “Кто захочет инвестировать в строительство новых мощностей в Украине, когда в собственной стране аналогичное производство загружено едва ли на 70%. При этом тренд банковских инвестиций в реальный сектор экономики у нас ниспадающий, а значит не закладывается никаких основ для дальнейшего ее роста. Правда, металлурги, как обычно, обходятся какими-то офшорными схемами, оставляя в них часть своей выручки, но нет предпосылок считать, что теневые схемы повсеместно помогут нашей экономике вырваться из кризиса”, - отметил эксперт. По его словам, “в данной ситуации мы должны ответить на вопрос, откуда брать деньги, так как надеяться приходится только на собственные силы. А у нас кроме печатного станка ничего нет. Конечно, есть риск, что может повториться 93-й год с его безудержными эмиссиями и гиперинфляцией, но я не думаю, что это возможно. Рано или поздно Украина пойдет по пути США, которые включили печатный станок”.

С.Яременко убежден, что только таким образом Украина получит надежду на оживление экономики. Как тут не вспомнить недавнее заявление исполнительного директора НБУ Игоря Шумило, что, по оценкам Нацбанка, вероятность ревальвации гривни выше, чем девальвации. При этом он подчеркнул, что одним из важных факторов в этом процессе будет принятие госбюджета.

В этой связи С.Яременко подчеркивает, что ревальвация будет свидетельствовать о стагнации экономики, тогда как девальвация дает надежду на ее рост.

“Что касается кредитования экономики, то необходимо, в первую очередь, учитывать, что, принимая депозиты под 20% (годовых - ред.), банки задирают ставку по кредитам и для населения, и для реального сектора экономики. Подобный абсурд наблюдается только в нашей стране, так как во всем мире вклады населения являются источником развития экономики. Эту проблему необходимо решать комплексно, разъясняя населению, что от поддержания высоких ставок по депозитам оно в итоге ничего не выигрывают. Давайте снижать депозитные ставки до 5% и под такой же процент выдавать кредиты”, - призывает С.Яременко.

Однако, вряд ли этот призыв будет услышан банкирами, которые из последних сил борются за клиента, а главное - самим клиентом. Сегодня рисковать своими деньгами, доверяя их банкам, украинцы готовы только при условии высоких ставок, как минимум, покрывающих инфляцию.

В итоге, надежд на удешевление кредитов, а значит и на заметный рост кредитования, практически нет. Остается лишь вспомнить мнение финансовых аналитиков, что запустить экономику в условиях кризиса сможет контролируемая инфляция. Президентские выборы остались позади, пришло время непопулярных решений, одним из которых, скорее всего, и станет запуск печатного станка. Расхожий постулат о том, что вливание денежной массы устранит дефицит дешевых и длинных денег для экономики, вполне может быть проверен на практике. Украинцам в очередной раз предлагают пострадать за светлые идеалы экономического роста. Будем надеяться, что если инфляцию и «запустят», то она не превратится в весенний паводок, а действительно прольется на мельницу нашей экономики…

Антон Лосев (УНИАН)