ВВП стран ЕС-27 в IV квартале 2009 г. вырос на 0,1%

По предварительным данным, в IV квартале 2009 года ВВП вырос в еврозоне и во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) на 0,1% по сравнению с третьим кварталом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с четвертым кварталом 2008 года ВВП в четвертом квартале 2009 года снизился на 2,1% в еврозоне и на 2,3% - в ЕС-27.

За весь 2009 год ВВП, по предварительным данным, уменьшился на 4,1% в еврозоне и на 4,2% - в ЕС-27 по сравнению с 2008 годом.

Как сообщал УНИАН, в третьем квартале 2009 года ВВП вырос на 0,4% в еврозоне и на 0,3% - в ЕС-27.

В 2008 году ВВП вырос на 0,6% в еврозоне и на 0,8% - в ЕС-27 по сравнению с 2007 годом.

С 1 января 2009 года в зону евро входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Словакия, Кипр и Мальта.