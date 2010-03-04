Валовые международные резервы НБУ в феврале уменьшились на 4,5%

Валовые международные резервы Национального банка Украины в феврале 2010 года, по оперативным данным, уменьшились на 4,49% – до 24 млрд. 148,1 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за февраль 2010 г. составил 10 млрд. 676,5 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 561,1 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам февраля 2010 г. составил 2 млрд. 652,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 970,9 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 681,9 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц увеличились на 86,1 млн. долл. и на 26 февраля 2010 г. составили 13 млрд. 940,1 млн. долл.

Также сообщается, что в январе 2010 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2009 года составил 1,5%. По данным НБУ, это было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 1,0 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 0,5%). Последнее произошло по причине укрепления гривни относительно ряда свободно конвертируемых валют, включая: евро, фунт стерлингов, японскую иену и т. п.