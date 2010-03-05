Курс доллара в банках остался прежним

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 4 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,4% по сравнению с 4 марта и сегодня составляет 10,78 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,68-10,85 грн./евро, по продаже – в пределах 10,87-10,96 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 4 марта без изменений – 0,2619/0,2688 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2669-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 0,4% по сравнению с 4 марта и сегодня составляет 10,79/10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,68-10,84 грн./евро, по продаже – в пределах 10,87-10,94 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 4 марта сегодня без изменений – 0,2612/0,2685 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2669-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,983/8,013 грн., евро – 10,80/10,95 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,01 грн., евро – 10,75/11,05 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,01 грн., евро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,2630/0,2690 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 5 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9842, к евро – 10,912805, к российскому рублю – 0,26773.