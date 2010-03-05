Межбанк: торги открылись ростом доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9730/7,9860 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2671/0,2676, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8255/10,8460. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3577/1,3579 (четверг - 1,3655/1,3657).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9800.