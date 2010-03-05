Трише против помощи Греции со стороны МВФ

Глава Европейского центрального банка /ЕЦБ/ Жан-Клод Трише призвал правительство Греции "прекратить заигрывания с Международным валютным фондом и работать с европейскими партнерами по разрешению проблемы бюджетного дефицита", сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Он сделал свое замечание после успешного размещения Грецией в минувший четверг выпуска 10-летних облигаций на сумму в 5 млрд евро.

По мнению главы ЕЦБ, Афинам вообще не следует обращаться за экстренной помощью к МВФ, а продолжать реализовать программу сокращения дефицита госбюджета. В случае, если в финансовой системе Греции возникнут новые трудности, то, как дал понять Ж.-К.Трише, 11 стран зоны евро Евросоюза окажут Афинам необходимую поддержку.

По словам независимых экспертов, руководство ЕЦБ пришло к выводу, что возможное обращение Греции к Международному валютному фонду подорвет позиции Европейского центрального банка и в долгосрочной перспективе будет способствовать ослаблению позиций единой европейской валюты. В результате ЕЦБ сейчас выступает резко против подключения МВФ к разрешению бюджетного кризиса Греции.

Согласно полученной ИТАР-ТАСС информации из европейских дипломатических источников, в начале нынешнего года ведущие державы Евросоюза опасались, что правительство Георгиоса Папандреу не сможет пойти на далеко идущие сокращения расходной части бюджета и повышение налогов. В результате Германия, Франция и ряд других стран в последние недели оказывали мощнейшее давление на Грецию. Однако после того, как в минувшую среду греческое правительство приняло третий по счету пакет мер жесткой экономии, рынки и правительства стран зоны евро сделали вывод, что нынешнее руководство Греции способно и имеет политическую волю справиться с кризисом и стабилизировать госбюджет.

Главная цель нынешних действий правительства Г.Папандреу состоит в том, чтобы сократить в текущем году дефицит бюджета до 8,7 проц от ВВП. В 2009 г размер дефицита достиг 12,7 проц.