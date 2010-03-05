Главой Совета НБУ станет «100% человек Президента»

Председателем Совета Национального банка Украины станет «100% человек Президента».

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала экс-председатель правления «Правэкс-Банка» Наталья ЗУБРИЦКАЯ.

Так, оценивая перспективы сохранения за Петром ПОРОШЕНКО должности председателя Совета НБУ, Н.ЗУБРИЦКАЯ подчеркнула, что «ни у кого нет сомнений, что новый Президент назначит на эту должность на 100% своего человека».

Она отметила, что сегодня, занимая пост министра иностранных дел, П.ПОРОШЕНКО по сути находится на своем месте, при этом, с учетом его перспективности как политика, должности главы МИДа ему может оказаться мало.

«Политика – это искусство компромиссов, а он - один из немногих политиков сегодняшнего дня - мастер консенсусов как в бизнесе, так и в политике. За считанные месяцы работы в должности министра иностранных дел ПОРОШЕНКО достиг весьма значительных результатов, и на сегодняшний день сложно представить кандидатуру, более подходящую для этой позиции. Более того, я считаю, что потенциал П.ПОРОШЕНКО значительно превышает возможности реализации себя в должности руководителя МИДа», - отметила Н. ЗУБРИЦКАЯ.

Что касается влияния, которое оказывал Совет НБУ под руководством П.ПОРОШЕНКО на работу правления Нацбанка в части обеспечения реализации денежно-кредитной политики, эксперт напомнила, что, согласно законодательству, решения Совета НБУ носят скорее рекомендательный характер и, таким образом, «кресло председателя Совета НБУ - это скорее статусная, чем решающая позиция».

По словам Н.ЗУБРИЦКОЙ, на сегодня основным фактором, который будет определять дальнейшую политику НБУ, являются решения, касающиеся новой кандидатуры на пост председателя Нацбанка.

При этом, давая оценку работе НБУ на протяжении последних нескольких лет, она высказала мнение, что все, от рекапитализации до выдачи кредитов Нацбанком, «было мотивировано исключительно интересами личной выгоды некоторых конкретных людей».

«Самое главное сегодня – это стабильность государственного управления и политической власти. Стране нужна программа выхода из кризиса и развития экономики. Плохой мир лучше хорошей войны. И без стабильности об улучшении ситуации говорить не приходится, - отметила Н.ЗУБРИЦКАЯ. – Кто бы ни пришел на должность руководителя НБУ, его работа будет эффективна при условии стабильности в стране и при условии работы Национального банка в рамках общей программы развития экономики и страны в целом».

Также она высказала уверенность, что ответственность за то, что люди потеряли свои вклады в проблемных банках, лежит исключительно на руководстве НБУ.

«Прямая функция НБУ - надзор и контроль за банками страны. Для этого создан Национальный банк, и на его содержание выделяются весьма значительные деньги из бюджета. Эта функция не была выполнена, - считает Н. ЗУБРИЦКАЯ. - Нужна жесткая политика. Нужно смотреть правде в глаза. Поддерживать государственными деньгами нужно только в том случае, если есть полная уверенность в жизнеспособности банка. Я как банкир с 16-летним стажем считаю, что большинство мелких и средних банков нужно закрыть. Но закрыть грамотно – вкладчики не должны терять свои сбережения».

Справка УНИАН. Петр ПОРОШЕНКО входит в Совет НБУ по квоте Верховной Рады Украины (постановление ВР от 11 января 2007 года №560-V).

Занимает должность председателя Совета Нацбанка согласно решению Совета НБУ от 23 февраля 2007 года.

Глава Совета НБУ избирается решением Совета НБУ сроком на 3 года.