Межбанк: к 12:00 спрэд по доллару сузился

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9730/7,9860, к 12:00 сузился спрэд 7,9750/7,9810 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2671/76, к 12:00 цены повысились 0,2675/77. В России курс доллар-рубль практически не изменился, и к 12:00 установился на уровне 29,8000 (-0,0025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3577/79, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,8255/10,8460, к 12:00 цены поднялись 10,8395/10,8505.