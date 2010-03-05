Нацбанк готов выкупить сегодня на межбанке доллар по 7,98 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня на межбанке готов выкупать валюту по 7,98 грн/долл. Об этом говорится в телеграмме НБУ, текстом которой располагает УНИАН.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9730/7,9860 грн./долл.

Нацбанк с начала марта выходит на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9800 грн/долл.

Это девятый рабочий день подряд, когда НБУ вышел на межбанковский валютный рынок с покупкой, сообщили дилеры коммерческих банков.

В четверг Нацбанк нарастил покупку валюты почти до 110 млн долл. со свыше 93 млн долл. в среду.

Как сообщалось, по данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за февраль 2010 г. составил 10 млрд. 676,5 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 561,1 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).