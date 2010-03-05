В США представят новую 100-долларовую купюру

Образец новой купюры номиналом 100 долларов США будет впервые продемонстрирован широкой публике 21 апреля 2010 г. на церемонии в «Кассовом зале» Казначейства США.

Об этом сообщается на сайте Казначейства США.

«Правительство США регулярно обновляет дизайн купюр для профилактики фальшивомонетничества и защиты населения от подделок. Решение об обновлении дизайна принимается Правительством США после тщательной оценки текущей ситуации с фальшивомонетничеством и угроз появления подделок, сделанных как путем цифрового копирования, так и традиционным печатным методом», - говорится в пресс-релизе.

Казначейство США подчеркивает, что все американские банкноты считаются законным средством платежа, вне зависимости от года их выпуска. Следовательно, нет необходимости обменивать банкноты старого образца на новые.

Презентация новой стодолларовой банкноты обновленного дизайна послужит началом

глобальной информационной кампании, целью которой является информирование держателей стодолларовых банкнот об особенностях новой купюры до ее

официального ввода в обращение.

Справка УНИАН. Стодолларовая банкнота – самая крупная американская денежная единица, находящаяся в массовом обращении. Около двух третей всех банкнот данного достоинства используются за пределами США.

Бесплатные информационные и обучающие материалы на 25 языках, посвященные

обновленной банкноте и предназначенные как для финансовых учреждений, так и для

общественности, будут размещены на сайте www.newmoney.gov 21 апреля и будут

доступны для скачивания с 10.30 утра по стандартному восточному времени США (17.00 по киевскому времени).

Согласно оценке Федеральной резервной системы, почти две трети валюты США, примерно 770 млрд. долларов, обращается за пределами Соединенных Штатов.