Размер Фонда гарантирования вкладов сократился

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в феврале 2010 года сократился на 6% и по состоянию на 1 марта 2010 года составил 3,966 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

По состоянию на 5 марта т.г. количество участников Фонда составило 170 (на 1 февраля т.г. – 169), количество временных участников – 8 (на 1 февраля т.г. – 11).

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам банков: «Украинская финансовая группа», «Восточно-европейский банк», «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд гарантирования вкладов Украины в 2009 году составили более 2 млрд. грн. (сумма банковских взносов - около 927 млн. грн., из Государственного бюджета - 1 млрд. грн.). При этом, из Фонда было выплачено более 1 млрд. грн. гарантированной суммы вкладчикам пяти ликвидируемых коммерческих банков.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 января 2010 года составлял 4,303 млрд. грн.